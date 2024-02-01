Спортивное обозрение

Определились все пары плей-офф КХЛ-2024

Сегодня, 21:54


Пары плей-офф КХЛ 2024

В КХЛ стали известны все пары плей-офф. Первые матчи начнутся 29 февраля, а победитель Кубка Гагарина определится ровно через два месяца.

На Западе московские динамовцы сыграют с минскими одноклубниками, питерские армейцы встретятся с «Торпедо» Игоря Ларионова. В двух других парах ярославцы будут играть с действующим обладателем трофея ЦСКА, а «Спартак», пропустивший прошлый плей-офф, разыграет путевку в четвертьфинал с «Северсталью».

На Востоке «Амур» сможет попытать счастья в играх с «Магниткой», а тольяттинцы сразятся с «Авангардом». Напряженная борьба ожидается в противостоянии Уфы и Челябинска, а также в серии между хоккеистами из Казани и Екатеринбурга.

Полное расписание Кубка Гагарина можно посмотреть в специальном разделе.
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    Источник: Спортивное обозрение




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