Стало известно, когда Промес вернется в Россию

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Нападающий красно-белых Квинси Промес должен в ближайшее время вернуться в Россию и принять участие в субботнем матче в Санкт-Петербурге. Как передает euro-football.ru, футболист отправится не в Москву, а сразу в Северную столицу, где присоединится к команде.



Ранее ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Нидерландов сообщило, что задержание не связано с апелляционными делами игрока.



Напомним, вчера Промес был задержан полицией в воздушной гавани Дубая. Многие связывают этот неприятный инцидент с решением суда в Нидерландах, который приговорил его к 7,5 года тюремного заключения.