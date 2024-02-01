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Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА

Сегодня, 12:07


СКА - Торпедо 1 марта

В первом матче серии плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге между СКА и «Торпедо» будет установлен рекорд посещаемости Кубка Гагарина. Поединок начнется в 19:30 мск и будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, СКА с начала февраля выступает на самой большой хоккейной арене в мире, способной вместить более 21 тысячи зрителей.

У подопечных Игоря Ларионова очень мало шансов на успех как в сегодняшней игре, так и в серии. Команда проиграла семь последних игр в «регулярке» и отстала от питерцев на 20 очков.

Год назад «Торпедо» встречалось с армейцами в первом раунде плей-офф и уступило со счетом 0-4.

Ранее стало известно полное расписание Кубка Гагарина-2024.
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    Источник: Спортивное обозрение




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