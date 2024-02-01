Спортивное обозрение

Гран-при Бахрейна 2024. Расписание этапа Формулы-1

Вчера, 15:46


Кристиан Хорнер с женой Джери Халлиуэлл

Первый в новом сезоне этап «Королевских гонок» пройдет в Бахрейне с 29 февраля по 2 марта. В пятницу состоится квалификация (19:00 мск), а гонка начнется на следующий день в 18:00.

Основной спортивной новостью межсезонья стал переход британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Контракт начнет действовать со следующего года, но стареющий гонщик уже сейчас заявил, что будет решать расовые проблемы в итальянской конюшне.

Главной же новостью стало расследование в отношении главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Накануне с руководителя были сняты все обвинения в «ненадлежащем поведении» в отношении одной из сотрудниц, но через несколько часов в сеть попали еще одни «доказательства» его вины. И все завертелось по новой. Складывается впечатление, что кто-то непременно поставил перед собой задачу уничтожить главного творца побед австрийской команды.

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    Источник: Спортивное обозрение




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