«Реал» курит в сторонке! Килиан Мбаппе переходит в «Челси»

Сегодня, 07:25





Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в «Челси». Руководители «синих» встретились в Лондоне с матерью игрока и подписали предварительное соглашение.



Контракт футболиста будет действовать до 2028 года, а зарплата составит 30 млн евро в год.



Источник в окружении 25-летнего француза сообщил, что удивляться такому решению не стоит, Мбаппе долго выбирал между детской мечтой и мешком с деньгами. Цель на ближайшие три года - выиграть с новой командой Лигу чемпионов.



«Челси» занимает 11-е место в АПЛ и с большой долей вероятности не попадет этой осенью в еврокубки.