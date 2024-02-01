Спортивное обозрение

«Реал» курит в сторонке! Килиан Мбаппе переходит в «Челси»

Сегодня, 07:25


Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в «Челси». Руководители «синих» встретились в Лондоне с матерью игрока и подписали предварительное соглашение.

Контракт футболиста будет действовать до 2028 года, а зарплата составит 30 млн евро в год.

Источник в окружении 25-летнего француза сообщил, что удивляться такому решению не стоит, Мбаппе долго выбирал между детской мечтой и мешком с деньгами. Цель на ближайшие три года - выиграть с новой командой Лигу чемпионов.

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ и с большой долей вероятности не попадет этой осенью в еврокубки.
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    Источник: Спортивное обозрение




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