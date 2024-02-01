СКА забил 10 шайб «Торпедо» во втором матче плей-офф

Сегодня, 08:34





Что-то похожее на разгром ожидается 3 марта в Санкт-Петербурге. Армейцы не могут себе позволить проиграть вторую игру подряд в присутствии 21 тысячи зрителей.



Прогноз. СКА забьет сегодня 10 шайб «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ и сравняет счет в серии. Защитник Александр Никишин наберет четыре очка.



Факт. СКА уступил нижегородцам только два раза в 17-ти последних встречах в Питере.



Подопечные Романа Ротенберга уже потеряли преимущество своего льда, а в случае сегодняшнего поражения сведут к минимуму шансы на выход в следующий раунд Кубка Гагарина.



Ранее стали известны сроки проведения решающих матчей плей-офф.