Месси повздорил в раздевалке с Суаресом

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Лионель Месси после очередного матча чемпионата МЛС поговорил на повышенных тонах со своим одноклубником Луисом Суаресом.



Аргентинцу не понравился тот факт, что уругваец сделал дубль в победном поединке с «Орландо» и болельщики стали скандировать имя футболиста. При этом любое касание мяча Месси, у которого игра в первом тайме не заладилась, они сопровождали недовольным гулом.



Пришедший в раздевалку Дэвид Бекхэм также отчитал Суареса и заявил, что тянуть одеяло на себя не стоит и все должны работать на успех главной звезды «Интер Майами».



Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение выйти из чемпионата Испании.