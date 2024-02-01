Болельщики обвинили Герберта Хайнера в кризисе «Баварии»

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Многие болельщики немецкого клуба предлагают саботировать матч команды в Лиге чемпионов с «Лацио» в знак протеста против действий Герберта Хайнера, который с 2019 года занимает пост президента «Баварии», а до этого на протяжении многих лет занимал руководящую должность в Adidas.



Команда одержала всего одну победу в пяти играх и руководство баварцев объявило о прекращении сотрудничества в конце сезона с Томасом Тухелем.



Фанаты считают, что в кризисе виноват Хайнер, который долго поддерживал 50-летнего наставника. О напряженных отношениях в коллективе было известно еще осенью, но до последнего времени эта информация замалчивалась.



Ранее сообщалось, что Месси остался недоволен дублем Суареса.