Болельщика «Матчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»

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Неприятный инцидент произошел перед матчем очередного тура АПЛ, в котором встретятся два клуба из Манчестера. Напомним, встреча начнется 3 марта в 15:30 по местному времени.



Многие английские болельщики имеют привычку в день тура уже с утра накачиваться алкоголем. Тем более перед такой принципиальной встречей.



Утром возле кафе к югу от домашней арены «Сити» завязалась перепалка, которая затем переросла в полноценную драку. В потасовке приняли участие более десяти человек.



Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали несколько фанатов обеих команд, а прибывшие позднее сотрудники экстренных служб зафиксировали травму головы средней тяжести у одного из фанатов «Юнайтед» и легкие побои у других участников.



Ранее болельщики «Баварии» выразили недоверие президенту команды Герберту Хайнеру.