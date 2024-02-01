Спортивное обозрение

Болельщика «Матчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»

Сегодня, 14:09


Болельщики Манчестер Юнайтед

Неприятный инцидент произошел перед матчем очередного тура АПЛ, в котором встретятся два клуба из Манчестера. Напомним, встреча начнется 3 марта в 15:30 по местному времени.

Многие английские болельщики имеют привычку в день тура уже с утра накачиваться алкоголем. Тем более перед такой принципиальной встречей.

Утром возле кафе к югу от домашней арены «Сити» завязалась перепалка, которая затем переросла в полноценную драку. В потасовке приняли участие более десяти человек.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали несколько фанатов обеих команд, а прибывшие позднее сотрудники экстренных служб зафиксировали травму головы средней тяжести у одного из фанатов «Юнайтед» и легкие побои у других участников.

Ранее болельщики «Баварии» выразили недоверие президенту команды Герберту Хайнеру.
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    Источник: Спортивное обозрение




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