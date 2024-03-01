Спортивное обозрение

«Жирона» потеряла золотые медали на Балеарских островах

Сегодня, 08:18


Жирона

Теперь уже стало окончательно ясно, что «Жирона» не сможет повторить судьбу «Лестера» и завоевать в этом сезоне золотые медали.

Началось падение испанской Золушки 10 февраля в матче с «Реалом». И если поражение от мадридцев в сентябре команда перенесла незаметно, то четыре пропущенных мяча на «Сантьяго Бернабеу», судя по всему, надломили подопечных Анхеля Мичела.

Через неделю последовал проигрыш в Бильбао, затем небольшой всплеск с «Райо Вальекано» и снова неудача на Балеарских островах с «Мальоркой».

Совсем перестал забивать лучший бомбардир Артем Довбик, а ведь именно нападение обеспечивало громкие успехи коллектива в нынешнем сезоне. По игре в защите команда как была крепким середняком, так им и осталась.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси накричал в раздевалке на Луиса Суареса.

Фото: Twitter
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Источник: Спортивное обозрение







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