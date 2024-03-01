«Ак Барс» готовится уйти на заслуженный отдых

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«Ак Барс» предсказуемо заваливает серию с «Автомобилистом». Чудеса в жизни случаются, можно отыграться и после двух домашних поражений. Но только не в данном случае.



Подопечные Зинэтулы Билялетдинова невнятно провели регулярный сезон и собираются досрочно уйти в отпуск. Тем более, на красивый отдых ведущие игроки себе уже заработали.



Четыре лидера казанского клуба, Радулов, Яшкин, Шипачев и Войнов входят в топ-15 самых высокооплачиваемых в этом сезоне и суммарно получают 320 млн рублей. Из игроков «Автомобилиста» там только Стефан Да Коста (10-е место).



А на что могла рассчитывать команда пенсионеров? Девять хоккеистов перевалили 30-летний рубеж, а Радулову и Шипачеву вовсе под сорок.



Фото: ak-bars.ru