Спортивное обозрение

«Ак Барс» готовится уйти на заслуженный отдых

Сегодня, 14:29


Александр Радулов

«Ак Барс» предсказуемо заваливает серию с «Автомобилистом». Чудеса в жизни случаются, можно отыграться и после двух домашних поражений. Но только не в данном случае.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова невнятно провели регулярный сезон и собираются досрочно уйти в отпуск. Тем более, на красивый отдых ведущие игроки себе уже заработали.

Четыре лидера казанского клуба, Радулов, Яшкин, Шипачев и Войнов входят в топ-15 самых высокооплачиваемых в этом сезоне и суммарно получают 320 млн рублей. Из игроков «Автомобилиста» там только Стефан Да Коста (10-е место).

А на что могла рассчитывать команда пенсионеров? Девять хоккеистов перевалили 30-летний рубеж, а Радулову и Шипачеву вовсе под сорок.

Фото: ak-bars.ru
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Гол Кучерова, 836-я шайба Овечкина и шесть передач Макдэвида
  • Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
  • ХК «Сибирь» готовится к новому сезону КХЛ: трансферы клуба на начало август ...
  • Кто главный претендент на победу в Кубке Гагарина в 2023 году?
  • История финалов Кубка Гагарина
  • «Ак Барс» подписал Коваленко и отпустил легионеров
  • ЦСКА первым оформил выход в плей-офф КХЛ
  • «Ак Барс» хочет сократить бюджет, хотя вписался в потолок зарплат
  • Рейтинг зарплат российских хоккеистов НХЛ в сезоне 2019/2020
  • Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ
    «Ак Барс» готовится уйти на заслуженный отдых
    «Жирона» потеряла золотые медали на Балеарских островах
    Болельщика «Матчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
    Болельщики обвинили Герберта Хайнера в кризисе «Баварии»
    Месси повздорил в раздевалке с Суаресом
    «Реал» заявил о выходе из чемпионата Испании
    «Реал» курит в сторонке! Килиан Мбаппе переходит в «Челси»
    Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА
    Расписание трансляций плей-офф КХЛ-2024 на каналах ТВ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru