Спортивное обозрение

Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ

Сегодня, 16:25


Евгений Кузнецов

Представители Евгения Кузнецова ведут переговоры с несколькими командами КХЛ о заключении контракта на следующий сезон.

Возможные варианты не называются, но вероятнее всего речь идет о СКА. В 2017-м «Трактор» обменял права на хоккеиста в питерский клуб за денежную компенсацию, однако при отказе армейцев от игрока в сделке может принять участие кто-то другой.

Соглашение Кузнецова с «Кэпиталз» будет действовать еще один сезон, но шансов найти клуб за океаном с такой игровой формой и зарплатой ($7,8 млн) мало.

Ранее сообщалось, что Евгений был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов, но в его услугах никто не заинтересовался.

Фото: сайт НХЛ
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным
  • Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»
  • «Ак Барс» подписал Коваленко и отпустил легионеров
  • ЦСКА первым оформил выход в плей-офф КХЛ
  • ЦСКА отпустил Вея и может потерять Секача
  • Кузнецов и другие хоккеисты НХЛ, которых ловили на кокаине
  • Рейтинг зарплат российских хоккеистов НХЛ в сезоне 2019/2020
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ
    «Ак Барс» готовится уйти на заслуженный отдых
    «Жирона» потеряла золотые медали на Балеарских островах
    Болельщика «Матчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
    Болельщики обвинили Герберта Хайнера в кризисе «Баварии»
    Месси повздорил в раздевалке с Суаресом
    «Реал» заявил о выходе из чемпионата Испании
    «Реал» курит в сторонке! Килиан Мбаппе переходит в «Челси»
    Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА
    Расписание трансляций плей-офф КХЛ-2024 на каналах ТВ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru