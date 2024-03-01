Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ

Сегодня, 16:25





Представители Евгения Кузнецова ведут переговоры с несколькими командами КХЛ о заключении контракта на следующий сезон.



Возможные варианты не называются, но вероятнее всего речь идет о СКА. В 2017-м «Трактор» обменял права на хоккеиста в питерский клуб за денежную компенсацию, однако при отказе армейцев от игрока в сделке может принять участие кто-то другой.



Соглашение Кузнецова с «Кэпиталз» будет действовать еще один сезон, но шансов найти клуб за океаном с такой игровой формой и зарплатой ($7,8 млн) мало.



Ранее сообщалось, что Евгений был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов, но в его услугах никто не заинтересовался.



Фото: сайт НХЛ