Макдэвид опередил Кучерова и вышел в лидеры НХЛ

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид набирает очки на протяжении 11-ти матчей подряд и вплотную приблизился к лидирующему дуэту лучших бомбардиров сезона.
На счету канадца 23 гола и 74 передачи и он на четыре балла отстает от Натана Маккиннона и на восемь - от форварда «Молний» Никиты Кучерова.
А по очкам в среднем за игру (1,70) хоккеист «Эдмонтона» вышел на чистое первое место в чемпионате. Вторая строчка здесь у российского игрока (1,69).
При сохранении таких темпов Кучеров может набрать к середине апреля 138 очков, что будет являться рекордом за время его выступления за океаном.
Ранее сообщалось, какие игроки могут в этом году претендовать на «Харт Трофи».
Фото: НХЛ