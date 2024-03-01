Макдэвид опередил Кучерова и вышел в лидеры НХЛ

Вчера, 20:46





Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид набирает очки на протяжении 11-ти матчей подряд и вплотную приблизился к лидирующему дуэту лучших бомбардиров сезона.



На счету канадца 23 гола и 74 передачи и он на четыре балла отстает от Натана Маккиннона и на восемь - от форварда «Молний» Никиты Кучерова.



А по очкам в среднем за игру (1,70) хоккеист «Эдмонтона» вышел на чистое первое место в чемпионате. Вторая строчка здесь у российского игрока (1,69).



При сохранении таких темпов Кучеров может набрать к середине апреля 138 очков, что будет являться рекордом за время его выступления за океаном.



Ранее сообщалось, какие игроки могут в этом году претендовать на «Харт Трофи».



Фото: НХЛ