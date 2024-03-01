Спортивное обозрение

Макдэвид опередил Кучерова и вышел в лидеры НХЛ

Вчера, 20:46


Коннор Макдэвид

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид набирает очки на протяжении 11-ти матчей подряд и вплотную приблизился к лидирующему дуэту лучших бомбардиров сезона.

На счету канадца 23 гола и 74 передачи и он на четыре балла отстает от Натана Маккиннона и на восемь - от форварда «Молний» Никиты Кучерова.

А по очкам в среднем за игру (1,70) хоккеист «Эдмонтона» вышел на чистое первое место в чемпионате. Вторая строчка здесь у российского игрока (1,69).

При сохранении таких темпов Кучеров может набрать к середине апреля 138 очков, что будет являться рекордом за время его выступления за океаном.

Ранее сообщалось, какие игроки могут в этом году претендовать на «Харт Трофи».

Фото: НХЛ
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Три очка Кучерова, три ассиста Панарина и хет-трик Мэттьюса
  • Кучеров, Макдэвид и Маккиннон - главные претенденты на «Харт Трофи»
  • Гол Кучерова, 836-я шайба Овечкина и шесть передач Макдэвида
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
  • Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ
  • Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ
  • Оценены шансы Овечкина выиграть Арт Росс Трофи
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
    «Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна
    «Шеффилд» пропустил шесть мячей от «Арсенала». Но это не рекорд
    «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?
    Макдэвид опередил Кучерова и вышел в лидеры НХЛ
    Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ
    «Ак Барс» готовится уйти на заслуженный отдых
    «Жирона» потеряла золотые медали на Балеарских островах
    Болельщика «Манчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
    Болельщики обвинили Герберта Хайнера в кризисе «Баварии»


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru