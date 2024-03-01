Спортивное обозрение

«Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?

Вчера, 23:32


Спартак - Северсталь

Московский «Спартак» и «Северсталь» забили в третьем матче серии 10 голов. Встреча в Череповце завершилась в пользу красно-белых (7:3).

А какой самый крупный счет был зафиксирован в рамках Кубка Гагарина? Сколько шайб смогли забить хоккеисты в одном матче за 16 лет существования Континентальной хоккейной лиги?

Рекорд был установлен ровно 12 лет назад в 2012 году в Ханты-Мансийске. Третий поединок серии первого раунда между «Югрой» и «Трактором» закончился победой гостей со счетом 7:6.

В пяти играх было забито по 12 шайб, в последний раз это произошло также в Череповце. ЦСКА в четвертьфинале Западной конференции выиграл 9:3.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.

Фото: ХК Северсталь
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    Источник: Спортивное обозрение







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