«Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?

Вчера, 23:32





Московский «Спартак» и «Северсталь» забили в третьем матче серии 10 голов. Встреча в Череповце завершилась в пользу красно-белых (7:3).



А какой самый крупный счет был зафиксирован в рамках Кубка Гагарина? Сколько шайб смогли забить хоккеисты в одном матче за 16 лет существования Континентальной хоккейной лиги?



Рекорд был установлен ровно 12 лет назад в 2012 году в Ханты-Мансийске. Третий поединок серии первого раунда между «Югрой» и «Трактором» закончился победой гостей со счетом 7:6.



В пяти играх было забито по 12 шайб, в последний раз это произошло также в Череповце. ЦСКА в четвертьфинале Западной конференции выиграл 9:3.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.



Фото: ХК Северсталь