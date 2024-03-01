Спортивное обозрение

«Шеффилд» пропустил шесть мячей от «Арсенала». Но это не рекорд

Сегодня, 07:54


Шеффилд Юнайтед - Арсенал

Английский чемпионат отличается не только упорной борьбой за золотые медали, но и наличием аутсайдера, который раздают всем подряд очки и повышают среднюю результативность чемпионата.

Накануне порадовал «Арсенал», обыгравший в гостях «Шеффилд Юнайтед» (6:0). Это не рекорд для команды из графства Саут-Йоркшир, «клинки» в этом сезоне проиграли дома «Ньюкаслу» со счетом 0:8 в конце сентября и в четырех поединках пропускали пять безответных мячей.

Три последних домашних матча «Шеффилд» проиграл с общим счетом 0-16, поэтому вчера многие болельщики стали освистывать своих футболистов и покидать стадион в середине первого тайма.

Ранее сообщалось, что фаната «Манчестер Юнайтед» избили перед игрой с «Сити».

Фото: the-sun.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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