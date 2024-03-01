«Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна

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Безусловно, Гарри Кейн - один из самых невезучих футболистов современности. 30-летний нападающий выступал за крепкий «Тоттенхэм», сборную Англии, забил почти 400 голов за карьеру. И ничего не выиграл.



В мае 2019 года Кейн играл в финале Лиги чемпионов, но тогда в Мадриде сильнее оказался «Ливерпуль» Юргена Клоппа.



Переезд прошлым летом в Германию болельщики игрока восприняли с оптимизмом. Многим тогда казалось, что футболист гарантированно выиграет первый свой трофей.



Но, как часто бывает, жизнь внесла коррективы в планы англичанина и его поклонников. «Бавария» отстает на 10 очков от показывающего феноменальные результаты «Байера» и сегодня в ответной встрече с «Лацио» в ЛЧ рискует не попасть в число четвертьфиналистов. Первую игру в Риме немцы проиграли с минимальным счетом.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал очередную крупную победу в АПЛ.



Фото: fcbayern.com