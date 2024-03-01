Спортивное обозрение

«Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна

Сегодня, 08:58


Гарри Кейн

Безусловно, Гарри Кейн - один из самых невезучих футболистов современности. 30-летний нападающий выступал за крепкий «Тоттенхэм», сборную Англии, забил почти 400 голов за карьеру. И ничего не выиграл.

В мае 2019 года Кейн играл в финале Лиги чемпионов, но тогда в Мадриде сильнее оказался «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Переезд прошлым летом в Германию болельщики игрока восприняли с оптимизмом. Многим тогда казалось, что футболист гарантированно выиграет первый свой трофей.

Но, как часто бывает, жизнь внесла коррективы в планы англичанина и его поклонников. «Бавария» отстает на 10 очков от показывающего феноменальные результаты «Байера» и сегодня в ответной встрече с «Лацио» в ЛЧ рискует не попасть в число четвертьфиналистов. Первую игру в Риме немцы проиграли с минимальным счетом.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал очередную крупную победу в АПЛ.

Фото: fcbayern.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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