Спортивное обозрение

Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта

Сегодня, 11:42


Футбол на Матч ТВ 8-10 марта

Спортивный канал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет семь футбольных поединков.

В пятницу на телеканале запланирован показ двух матчей РПЛ. ЦСКА сыграет в Самаре с «Крыльями Советов» (13:45 мск), а «Ростов» встретится с «Краснодаром» (18:15). Вечером запланирован показ игры Серии А между «Наполи» и «Торино» (22:40).

В субботу «Дженоа» будет принимать «Монцу» (22:40).

В воскресенье «Оренбург» разыграет три очка с «Балтикой» (13:45), а вечером будут показывать встречи итальянского чемпионата. «Ювентус» сыграет на своем поле с «Аталантой» (19:55), а «Фиорентина» примет «Рому» (22:40).

Ранее сообщалось, что «Шеффилд Юнайтед» пропустил 16 мячей в трех последних домашних играх.

Фото: ФК Ростов
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    Источник: Спортивное обозрение







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