Тухеля уволят в случае поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов

Вчера, 15:01





Руководство «Баварии» отправит в отставку Томаса Тухеля в случае неудачи в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». В феврале было принято решение об уходе специалиста в конце сезона, однако в случае вылета из ЛЧ расставание может произойти еще до субботней игры с «Майнцем».



Команда практически потеряла шансы на очередное чемпионство в Бундеслиге, в Кубке страны вылетела от «Саарбрюккена» и проиграла итальянцам в первой встрече в Риме.



Ранее мы писали о том, что болельщики выразили недовольство президенту Герберту Хайнеру и обвинили его в кризисе «Баварии».



Фото: globallookpress.com