Спортивное обозрение

Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна

Сегодня, 09:31


Гарри Кейн, Бавария

«Бавария» и «ПСЖ» первыми оформили этой весной путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Победу своим командам принесли их главные звезды, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, забившие по два мяча.

Парижане вышли в 1/4 финала впервые с 2021 года. Три года назад под руководством Маурисио Почеттино они прошли два раунда и проиграли в полуфинале «Манчестер Сити». В 2022-м в поединке с «Реалом» Мбаппе сделал дубль, но в ответ Карим Бензема оформил хет-трик. Прошлой весной наполеоновские планы «ПСЖ» остановили «мюнхенцы».

«Бавария» после победы в турнире в 2020-м три года подряд не может преодолеть вторую стадию плей-офф. Этот факт стал причиной расставания как с Фликом, так и с Нагельсманом. Томас Тухель работает до конца сезона, но в случае неудачи ему могут указать на дверь и раньше.

Ранее мы писали о том, что второй по значимости европейский клубный турнир пока круче Лиги чемпионов.

Фото: dailysports.net
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Тухеля уволят в случае поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов
  • «Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна
  • «Реал» курит в сторонке! Килиан Мбаппе переходит в «Челси»
  • Пока Лига Европы круче Лиги чемпионов
  • Как создаются футбольные новости на примере перехода Мбаппе в «Реал»
  • «Челси» весной может расстаться с Почеттино
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» не выйдут в плей-офф НХЛ
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
    «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
    Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна
    Тухеля уволят в случае поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
    «Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна
    «Шеффилд» пропустил шесть мячей от «Арсенала». Но это не рекорд
    «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?
    Макдэвид опередил Кучерова и вышел в лидеры НХЛ
    Евгений Кузнецов близок к переходу в один из клубов КХЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru