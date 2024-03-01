Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна

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«Бавария» и «ПСЖ» первыми оформили этой весной путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Победу своим командам принесли их главные звезды, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, забившие по два мяча.



Парижане вышли в 1/4 финала впервые с 2021 года. Три года назад под руководством Маурисио Почеттино они прошли два раунда и проиграли в полуфинале «Манчестер Сити». В 2022-м в поединке с «Реалом» Мбаппе сделал дубль, но в ответ Карим Бензема оформил хет-трик. Прошлой весной наполеоновские планы «ПСЖ» остановили «мюнхенцы».



«Бавария» после победы в турнире в 2020-м три года подряд не может преодолеть вторую стадию плей-офф. Этот факт стал причиной расставания как с Фликом, так и с Нагельсманом. Томас Тухель работает до конца сезона, но в случае неудачи ему могут указать на дверь и раньше.



Ранее мы писали о том, что второй по значимости европейский клубный турнир пока круче Лиги чемпионов.



Фото: dailysports.net