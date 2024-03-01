«Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум

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История с переходом лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе длится уже несколько месяцев и пока официальных новостей не поступало ни от одной из сторон.



Но, судя по всему, терпение руководителей «Реала» подходит к концу.



Один из сотрудников мадридского клуба стал случайным свидетелем разговора Флорентино Переса по телефону. «Я даю ему (Мбаппе) еще две недели на принятие решения. Потом трубку брать не буду. Надоел», — заявил президент клуба в беседе с незнакомым абонентом.



Напомним, что «Реал» выдвигал похожий ультиматум в январе этого года, однако переговоры продолжаются до сих пор.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов, а француз забил два мяча.



Фото: readfootball.com