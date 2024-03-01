Спортивное обозрение

Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд

Сегодня, 12:04


Зинэтула Билялетдинов

В четвертом матче серии с «Автомобилистом», который состоится 6 марта в Екатеринбурге, «Ак Барс» может повторить личный антирекорд в плей-офф.

За 15 лет проведения Кубка Гагарина казанцы четыре раза вылетали в первом раунде, но только один раз, в 2019-м, всухую уступили на этой стадии. По действующему чемпиону тогда катком проехал «Авангард» Боба Хартли, а Зинэтула Билялетдинов в конце сезона был отправлен в отставку.

Спустя пять лет всё может повториться. Команда уступает 0-3 в серии и у руля команды 68-летний Билл.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.

Фото: ak-bars.ru
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    Источник: Спортивное обозрение







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