Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд

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В четвертом матче серии с «Автомобилистом», который состоится 6 марта в Екатеринбурге, «Ак Барс» может повторить личный антирекорд в плей-офф.



За 15 лет проведения Кубка Гагарина казанцы четыре раза вылетали в первом раунде, но только один раз, в 2019-м, всухую уступили на этой стадии. По действующему чемпиону тогда катком проехал «Авангард» Боба Хартли, а Зинэтула Билялетдинов в конце сезона был отправлен в отставку.



Спустя пять лет всё может повториться. Команда уступает 0-3 в серии и у руля команды 68-летний Билл.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.



Фото: ak-bars.ru