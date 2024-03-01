Спортивное обозрение

Драки и классный хоккей! «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»

Вчера, 22:42


Салават Юлаев - Трактор

Немногие любители хоккея могли предположить, что серия между уфимцами и челябинцами будет носить бескомпромиссный характер. «Салават Юлаев» выиграл все четыре очных поединка у «Трактора» в регулярном сезоне и набрал на 10 очков больше оппонента.

В итоге: счет в серии 2-2, три игры завершились победой одной из команд с разницей в одну шайбу, драки, симуляции и скандалы.

В центре внимания - капитан «Салавата» Григорий Панин. 38-летний защитник провоцирует соперника, применяет силовые приемы на грани фола, участвует в драках.

Мы обратили внимание, что у «Трактора» 9 разных хоккеистов забросили по шайбе, а в составе «СЮ» всего пять игроков отличились 11 раз.

Ранее сообщалось о том, какой самый крупный счет был зафиксирован в рамках плей-офф КХЛ.

Фото: 31tv.ru
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
  • «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?
  • Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА
  • Месси выиграл награду ФИФА у Холанда. Объясняем, почему так произошло
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
  • Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
  • Кому нужен такой Кубок Первого канала по хоккею?
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Совладельцы «Ред Булл» ответили на шантаж со стороны Ферстаппена
    Драки и классный хоккей! «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»
    Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
    «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
    Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна
    Тухеля уволят в случае поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
    «Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна
    «Шеффилд» пропустил шесть мячей от «Арсенала». Но это не рекорд
    «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru