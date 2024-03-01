Драки и классный хоккей! «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»

Вчера, 22:42





Немногие любители хоккея могли предположить, что серия между уфимцами и челябинцами будет носить бескомпромиссный характер. «Салават Юлаев» выиграл все четыре очных поединка у «Трактора» в регулярном сезоне и набрал на 10 очков больше оппонента.



В итоге: счет в серии 2-2, три игры завершились победой одной из команд с разницей в одну шайбу, драки, симуляции и скандалы.



В центре внимания - капитан «Салавата» Григорий Панин. 38-летний защитник провоцирует соперника, применяет силовые приемы на грани фола, участвует в драках.



Мы обратили внимание, что у «Трактора» 9 разных хоккеистов забросили по шайбе, а в составе «СЮ» всего пять игроков отличились 11 раз.



Ранее сообщалось о том, какой самый крупный счет был зафиксирован в рамках плей-офф КХЛ.



Фото: 31tv.ru