Спортивное обозрение

Совладельцы «Ред Булл» ответили на шантаж со стороны Ферстаппена

Вчера, 23:28


Макс Ферстаппен и Кристиан Хорнер

Странные события происходят в мире автоспорта. Гонщики начали ставить условия руководителям конюшен и чиновникам из ФИА.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попросил Международную автомобильную федерацию провести еще одно расследование по Кристиану Хорнеру. Льюис Хэмилтон только через год перейдет в «Феррари», но уже везде заявляет о том, что будет требовать от новой команды расового разнообразия.

Складывается впечатление, что многие современные спортсмены, имеющие миллионы подписчиков в соцсетях, почувствовали себя полубогами. Которые могут назначать и увольнять руководителей команд, принимать сотрудников по национальному признаку.

Совладельцы «Ред Булл» из Таиланда выразили поддержку Хорнеру и заявили в интервью F1-Insider, что без сожаления избавятся от звездного скандалиста и его отца.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повздорил в раздевалке с Луисом Суаресом.

Фото: motorsport.com
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
  • «Жирона» потеряла золотые медали на Балеарских островах
  • Болельщика «Манчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
  • Месси повздорил в раздевалке с Суаресом
  • Ферстаппен станет чемпионом в 2024 году, Хэмилтон уйдет на пенсию из «Ферра ...
  • Эд Ширан поздравил Лионеля Месси с наградой ФИФА
  • Месси выиграл награду ФИФА у Холанда. Объясняем, почему так произошло
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Совладельцы «Ред Булл» ответили на шантаж со стороны Ферстаппена
    Драки и классный хоккей! «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»
    Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
    «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
    Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна
    Тухеля уволят в случае поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
    «Бавария» - «Лацио»: последний шанс для Гарри Кейна
    «Шеффилд» пропустил шесть мячей от «Арсенала». Но это не рекорд
    «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru