Совладельцы «Ред Булл» ответили на шантаж со стороны Ферстаппена

Вчера, 23:28





Странные события происходят в мире автоспорта. Гонщики начали ставить условия руководителям конюшен и чиновникам из ФИА.



Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попросил Международную автомобильную федерацию провести еще одно расследование по Кристиану Хорнеру. Льюис Хэмилтон только через год перейдет в «Феррари», но уже везде заявляет о том, что будет требовать от новой команды расового разнообразия.



Складывается впечатление, что многие современные спортсмены, имеющие миллионы подписчиков в соцсетях, почувствовали себя полубогами. Которые могут назначать и увольнять руководителей команд, принимать сотрудников по национальному признаку.



Совладельцы «Ред Булл» из Таиланда выразили поддержку Хорнеру и заявили в интервью F1-Insider, что без сожаления избавятся от звездного скандалиста и его отца.



Ранее сообщалось, что Лионель Месси повздорил в раздевалке с Луисом Суаресом.



Фото: motorsport.com