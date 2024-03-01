Спортивное обозрение

Маккиннон оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 08:40


Натан Маккиннон

Лидер «Лавин» Натан Маккиннон в матче с «Ред Уингз», который завершился этим утром в Денвере, забил шайбу и сделал три ассиста. Нападающий набрал 109 очков и на четыре балла опережает Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Игрок набирает очки в 11-ти матчах подряд, забросил за это время 8 шайб и сделал 16 передач.

Для повторения личного рекорда результативности, который он установил в прошлом сезоне, канадцу необходимо набрать два результативных балла.

Следующую игру «Колорадо» проведет в ночь с пятницы на субботу против «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.

Фото: сайт НХЛ
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    Источник: Спортивное обозрение







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