Маккиннон оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 08:40





Лидер «Лавин» Натан Маккиннон в матче с «Ред Уингз», который завершился этим утром в Денвере, забил шайбу и сделал три ассиста. Нападающий набрал 109 очков и на четыре балла опережает Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров чемпионата.



Игрок набирает очки в 11-ти матчах подряд, забросил за это время 8 шайб и сделал 16 передач.



Для повторения личного рекорда результативности, который он установил в прошлом сезоне, канадцу необходимо набрать два результативных балла.



Следующую игру «Колорадо» проведет в ночь с пятницы на субботу против «Миннесоты» Кирилла Капризова.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов может перейти в один из клубов КХЛ.



Фото: сайт НХЛ