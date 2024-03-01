Лунёв отомстит «Байеру»? «Карабах» сыграет с немцами в Лиге Европы

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Команда-сенсация нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Карабах» 7 марта проведет в Баку первый матч против «Байера».



Подопечные Гурбана Гурбанова осенью обошли в группе чемпиона Швеции «Мольде», а в 1/16 финала выбили из турнира португальскую «Брагу», которая начала путь в еврокубках с Лиги чемпионов.



Клубы встречались между собой на групповом этапе прошлой осенью и в обоих поединках победу одержали немецкие футболисты. Матч в Леверкузене завершился победой хозяев со счетом 5:1, а в ответной игре все решил единственный гол Виктора Бонифасе с 11-метровой отметки.



Интриги предстоящему противостоянию добавляет наличие в составе «Карабаха» 32-летнего голкипера Андрея Лунёва, который пять сезонов отыграл в «Зените», а затем два года просидел на лавке в «Байере».



Ранее сообщалось, что фанаты обвинили президента Герберта Хайнера в кризисе «Баварии».



Фото: globallookpress.com