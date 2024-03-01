Назревает сенсация. «Амур» выиграл второй матч у «Магнитки»

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В плей-офф Континентальной хоккейной лиги назревает первая сенсация, автором которой может стать «Амур». Дальневосточники с крупным счетом выиграли у «Магнитки» в четвертом матче (5:2) и сравняли счет в серии.



Команда Андрея Мартемьянова попала в восьмерку не только благодаря успешному выступлению в феврале. В это же время сдал «Нефтехимик» и сняли четыре очка у «Сибири».



Тем не менее «Амур» в третий раз за всю историю попал в число участников Кубка Гагарина. В 2012-м он проиграл всухую «Авангарду», а через шесть лет только раз смог огорчить «Ак Барс».



Многие эксперты называли «Металлург» явным фаворитом в противостоянии с хабаровчанами, но ошиблись в своих прогнозах. К счастью для всех любителей хоккея в Хабаровске.



Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов может вернуться в Россию.



Фото: hcamur.ru