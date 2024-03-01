«Карабах» не смог удержать победу в матче с «Байером»

Вчера, 22:41





«Карабах» не смог прервать победную серию «Байера». Эпохальное для Азербайджана событие могло произойти 7 марта 2024 года в Баку на стадионе имени известного советского арбитра Тофика Бахрамова.



Футболисты из Леверкузена до сегодняшнего дня ни разу не проиграли в этом сезоне и никто в Германии не сомневался, что серия закончится в матче с таким соперником.



Подопечные Гурбана Гурбанова ни в чем не уступали именитому сопернику и даже сумели в первой половине дважды забить Матею Коваржу. Голкипер хозяев Андрей Лунёв не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив два мяча - в середине второго тайма и на второй добавленной минуте встречи.



Ранее сообщалось, что президент «Реала» поставил ультиматум Килиану Мбаппе.



Фото: ФК Карабах