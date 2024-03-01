Спортивное обозрение

Разгром в Питтсбурге, 840-я шайба Овечкина и 100-е очко Макдэвида

Сегодня, 07:42


Александр Овечкин

Еще несколько лет назад встреча между «Кэпиталз» и «Пингвинз» вызывала повышенный интерес не только в России, но и за океаном. Все меняется, появляются новые кумиры, а старые уходят на заслуженный отдых.

Сегодняшний матч в Питтсбурге, который завершился победой гостей со счетом 6:0, не вызвал ажиотажа не только на уровне НХЛ, но и в крупнейшем городе в штате Пенсильвания. На трибунах остались свободными почти две тысячи мест, а официальный сайт лиги проигнорировал это событие.

Главная новость дня - форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Коламбусом» набрал 100-е очко в сезоне. О том, что Овечкин забил очередной гол и сокращает отставание от Гретцки, широко освещают только у нас в стране. Никому в Канаде и США не интересно следить за тем, как неумолимо тикают часы и приближается траурный для них день.

Александр забил 840-ю шайбу в начале второго периода, а через восемь минут записал на свой счет результативную передачу. Евгений Малкин и Сидни Кросби завершили поединок с показателем полезности «минуc 3».

Ранее сообщалось, что форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. Список лучших снайперов за всю историю возглавляет пока «Великий» Гретцки.

Фото: yahoo.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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