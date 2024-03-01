Спортивное обозрение

Расписание РПЛ на 8 марта: «Ростов» - «Краснодар», «Крылья Советов» - ЦСКА

Сегодня, 08:58


Ростов - Краснодар 8 марта 2024

В пятницу 8 марта в Российской премьер-лиге состоятся два матча. «Крылья Советов» будут принимать ЦСКА (14:00 мск), а вечером «Ростов» сыграет с «Краснодаром» (18:30). Телеканал «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из Самары и Ростова-на-Дону.

В первой паре всё более-менее понятно. Обе команды потеряли очки неделю назад, расположились в середине турнирной таблицы и будут стараться оттуда выбраться. Завоевать золотые медали шансов почти нет, но отрыв от четвертого места составляет всего 2 балла.

Баланс личных встреч не в пользу самарцев. За последние пять лет клубы встречались между собой 10 раз, в семи играх сильнее оказались московские армейцы. Поединок первого круга на ВЭБ Арене завершился вничью 2:2.

В Ростове-на-Дону, несмотря на прохладную погоду, будет жарко. В предыдущем туре подопечные Валерия Карпина расправились с «Крыльями», а лидер РПЛ упустил победу в матче с «Рубином». «Быки» продолжают лидировать в чемпионате, но преследующий их «Зенит» может не простить вторую подряд осечку.

Ранее сообщалось, что «Карабах» Андрея Лунёва не смог удержать победный счет в поединке Лиги Европы с «Байером».

Фото: ФК Краснодар
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    Источник: Спортивное обозрение







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