Спортивное обозрение

Рой Кин и Уле-Гуннар Сульшер: «Напишите нам, если вам нужен тренер»

Сегодня, 14:20


Рой Кин и Уле-Гуннар Сульшер

Две легенды «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и Уле-Гуннар Сульшер приятно провели вместе время и предложили свои услуги потенциальным работодателям.

52-летний ирландец опубликовал фото в своих соцсетях, подписав его следующей фразой: «Напишите нам, если вам нужен тренер».

Кин давно не скрывает своего желания вновь поработать тренером, но не занимал эту должность в течение 13 лет после ухода из «Ипсвича» в 2011 году. Сульшер на протяжении трех лет возглавлял «Ман Юнайтед», но ничего с командой не выиграл и был уволен со своего поста в ноябре 2021-го.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес выдвинул ультиматум Килиану Мбаппе.

Фото: соцсети Роя Кина
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    Источник: Спортивное обозрение







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