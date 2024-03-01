Дубль защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Сегодня, 16:55





В Самаре завершилась первая встреча 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» на своем поле проиграли ЦСКА со счетом 0:2.



Дублем в поединке отметился защитник гостей Виллиан Роша. За 16 предыдущих игр 29-летний бразилец ни разу не забивал, а в прошлом сезоне отличился три раза.



За пять минут до конца игры Игрь Акинфеев отразил 11-метровый удар.



Армейцы после этой встречи поднялись на четвертое место и будут находиться на этой строчке минимум до завтрашнего, когда в борьбу вступят другие участники чемпионата.



Самарцы в первых десяти играх сезона набрали 21 очко, а в последующих 10-ти заработали только восемь баллов. В турнирной таблице подопечные Игоря Осинькина занимают восьмую строчку и останутся на ней до следующего тура, который состоится 30 марта.



Ранее сообщалось, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв пропустил два мяча от «Байера» в Лиге Европы.



Фото: sport24.ru