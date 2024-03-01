«Зенит» выйдет на первое место в РПЛ в случае победы над «Уралом»

Вчера, 23:14





«Зенит», ведущий борьбу за шестой подряд чемпионский титул, сыграет в гостях с «Уралом» в рамках 20-го тура РПЛ. Матч начнется 9 марта в 14:00 мск.



В пятницу «Краснодар» уступил в Ростове-на-Дону, поэтому питерцы в случае успеха в Екатеринбурге станут лидерами чемпионата.



Неделю назад бело-голубые, в зимний период потратившие немалые деньги на новых игроков, не смогли выиграть у «Спартака», у которого отсутствовали главный тренер и лучший нападающий. «Урал» уступил в начале марта «Ахмату» и опустился в зону переходных игр.



В премьер-лиге команды сыграли между собой 21 матч и в 18-ти из них победу одерживал «Зенит». Три поединка завершились вничью.



Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал дубль в победной встрече с «Крыльями Советов».



Фото: fc-zenit.ru