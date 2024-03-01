Евгений Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину»

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«Вашингтон» и «Каролина» произвели обмен, в результате которого Евгений Кузнецов отправился в «Харрикейнз», а «Столичные» получили выбор в 3-м раунде драфта следующего года.



Оставим за скобками обычные в таких случаях высказывания самого игрока, представителей бывшей и новой команд. Посмотрим на цифры.



В прошлом году форвард набрал 55 очков и завершил сезон с худшим среди всех игроков «Кэпиталз» показателем полезности («минус 26»).



В этом сезоне хоккеист за 43 игры набрал всего 17 результативных баллов, а с конца января проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости. Хотя многие еще не забыли историю с кокаином во время проведения ЧМ-2019.



Нападающему остался еще один год по действующему контракту. Кузнецов или сможет отработать 7,8 млн долларов, или уже этим летом переедет в КХЛ.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 840-ю шайбу в НХЛ.



Фото: thehockeynews.com