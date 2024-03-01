Гол Ничушкина, 111-е очко Маккиннона и передача Капризова

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Валерий Ничушкин впервые вышел на лед после добровольно-принудительного лечения и забил победную шайбу в матче с «Дикарями». Встреча в Денвере завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лавин», а 29-летний форвард отличился на третьей минуте овертайма.



Лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счет две результативные передачи и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Канадец набрал 111 очков и повторил свой личный рекорд результативности в рамках «регулярки».



Кирилл Капризов ассистировал защитнику Броку Фэйберу, когда тот в середине второго периода забил единственную шайбу «Миннесоты» в этом матче.



Вратарь победителей Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам и вошел в тройку лучших игроков встречи.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине».



Фото: nhl.com