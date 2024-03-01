Спортивное обозрение

Плей-офф КХЛ-2024: расписание матчей Кубка Гагарина

Сегодня, 09:48


Расписание плей-офф КХЛ 2024

В плей-офф КХЛ-2024 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С этого сезона КХЛ немного видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап будет проходить по старым правилам, то на втором между собой будут встречаться клубы из разных конференций.

Все обладатели Кубка Гагарина

В четвертьфинале запланирован перекрестный плей-офф (первая с последней и т.д.). Игры пройдут с 16 по 29 марта. Полуфинальные поединки состоятся 1-14 апреля, а проведение финальных игр запланировано с 17 по 29 апреля.

Расписание матчей 1/8 финала

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    Источник: Спортивное обозрение







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