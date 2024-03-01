Четыре парагвайских футболиста из РПЛ вызваны на матч с Россией

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Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский поединок со сборной Парагвая 25 марта на динамовском стадионе в Москве.



Как сообщает официальный сайт APF, на предстоящую встречу вызваны хорошо известные российским болельщикам игроки - динамовцы Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес, спартаковец Хесус Медина, а также Хуниор Алонсо из «Краснодара».



С осени 2021-го парагвайцев тренирует 50-летний Гильермо Баррос Скелотто. До приезда в страну аргентинский специалист возглавлял «Бока Хуниорс» и клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».



Пока Скелотто нечем похвастаться в роли наставника этой латиноамериканской страны. В шести матчах отбора на чемпионат мира в Катаре Парагвай под его руководством одержал одну победу при четырех поражениях и в финальную часть не попал. В действующем отборе к ЧМ-2026 парагвайцы занимают седьмую строчку, дающую право на стыковые матчи.



Сыграно еще только треть из запланированных поединков, но результаты вряд ли радуют местных любителей футбола. В шести играх красно-белые набрали пять очков и отличилась только один раз. Гол в ворота Боливии забил 27-летний нападающий «Торино» Антонио Санабрия.



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Фото: РИА Новости