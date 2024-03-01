Макс Ферстаппен выиграл гонку Формулы-1 в Саудовской Аравии

Вчера, 23:37





Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время на Гран-при Саудовской Аравии и продолжает лидировать в общем зачете. Вторым на финише был напарник голландца Серхио Перес, а третью строчку занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Скандал в австрийской конюшне пока не утихает и задвигает на второй план спортивную составляющую Формулы-1. Конфликт владельцев Red Bull GmbH вылился в публичную плоскость в феврале этого года и конца ему пока не видно. Тайских акционеров представляет руководитель команды Кристиан Хорнер, а на стороне наследника Дитриха Матешица выступают генеральный директор Оливер Минцлафф и советник по автоспорту Хельмут Марко.



Проблема заключается в том, что сын покойного Дитриха Матешица не проявил интереса к руководству компанией, поэтому многие топ-менеджеры Red Bull GmbH стали тянуть одеяло на себя.



Чемпион мира Макс Ферстаппен вместе с отцом заняли сторону Минцлаффа и Марко.



Сегодня немецкий телеканал RTL сообщил, что сотруднице, обвинявшей Хорнера, выплатили 1 млн евро компенсации.



Фото: motorsport.com