Спортивное обозрение

Макс Ферстаппен выиграл гонку Формулы-1 в Саудовской Аравии

Вчера, 23:37


Макс Ферстаппен

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время на Гран-при Саудовской Аравии и продолжает лидировать в общем зачете. Вторым на финише был напарник голландца Серхио Перес, а третью строчку занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Скандал в австрийской конюшне пока не утихает и задвигает на второй план спортивную составляющую Формулы-1. Конфликт владельцев Red Bull GmbH вылился в публичную плоскость в феврале этого года и конца ему пока не видно. Тайских акционеров представляет руководитель команды Кристиан Хорнер, а на стороне наследника Дитриха Матешица выступают генеральный директор Оливер Минцлафф и советник по автоспорту Хельмут Марко.

Проблема заключается в том, что сын покойного Дитриха Матешица не проявил интереса к руководству компанией, поэтому многие топ-менеджеры Red Bull GmbH стали тянуть одеяло на себя.

Чемпион мира Макс Ферстаппен вместе с отцом заняли сторону Минцлаффа и Марко.

Сегодня немецкий телеканал RTL сообщил, что сотруднице, обвинявшей Хорнера, выплатили 1 млн евро компенсации.

Фото: motorsport.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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