Спортивное обозрение

Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2023/2024 на 10 марта

Сегодня, 10:52


Никита Кучеров

Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 марта возглавляет Натан Маккиннон, на счету которого 111 очков. У «Лавин» образовался четырехдневный перерыв перед выездной серией, поэтому показатели канадца до 13 марта останутся без изменений.

Никита Кучеров отметился одной результативной передачей в поединке с «Флайерз», который завершился со счетом 7:0 в пользу «Лайтнинг».

Коннор Макдэвид впервые за 14 последних игр очков не набрал, а его команда проиграла в гостях «Баффало» в серии буллитов.

Артемий Панарин в победном матче с «Сент-Луисом» (4:0) оформил ассистентский дубль и на два балла оторвался от нападающего «Кэнакс» Джей Ти Миллера.

Ранее сообщалось, что «столичные» обменяли Евгения Кузнецова в «Каролину».

Лучшие бомбардиры НХЛ на 10 марта

Фото: nhl.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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