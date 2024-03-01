Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2023/2024 на 10 марта

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Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 марта возглавляет Натан Маккиннон, на счету которого 111 очков. У «Лавин» образовался четырехдневный перерыв перед выездной серией, поэтому показатели канадца до 13 марта останутся без изменений.



Никита Кучеров отметился одной результативной передачей в поединке с «Флайерз», который завершился со счетом 7:0 в пользу «Лайтнинг».



Коннор Макдэвид впервые за 14 последних игр очков не набрал, а его команда проиграла в гостях «Баффало» в серии буллитов.



Артемий Панарин в победном матче с «Сент-Луисом» (4:0) оформил ассистентский дубль и на два балла оторвался от нападающего «Кэнакс» Джей Ти Миллера.



Ранее сообщалось, что «столичные» обменяли Евгения Кузнецова в «Каролину».







Фото: nhl.com