Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2023/2024 на 10 марта

Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 марта возглавляет Натан Маккиннон, на счету которого 111 очков. У «Лавин» образовался четырехдневный перерыв перед выездной серией, поэтому показатели канадца до 13 марта останутся без изменений.
Никита Кучеров отметился одной результативной передачей в поединке с «Флайерз», который завершился со счетом 7:0 в пользу «Лайтнинг».
Коннор Макдэвид впервые за 14 последних игр очков не набрал, а его команда проиграла в гостях «Баффало» в серии буллитов.
Артемий Панарин в победном матче с «Сент-Луисом» (4:0) оформил ассистентский дубль и на два балла оторвался от нападающего «Кэнакс» Джей Ти Миллера.
Ранее сообщалось, что «столичные» обменяли Евгения Кузнецова в «Каролину».
Фото: nhl.com