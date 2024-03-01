Спортивное обозрение

Клопп против Гвардиолы. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити»

Сегодня, 12:08


Ливерпуль - Манчестер Сити

В главном противостоянии 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» будет принимать на «Энфилде» «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит 10 марта в 18:45 мск.

Команды идут в таблице АПЛ на втором и третьем местах, но каждая имеет возможность в случае победы сместить «Арсенал» с первой строчки. Подопечные Микеля Артеты свой матч провели накануне, выиграв дома у «Брентфорда» со счетом 2:1.

«Ливерпуль» в новом году проиграл только «канонирам», а «Ман Сити» за это время потерял два очка в поединке с «Челси».

Первая в нынешнем сезоне игра между командами в ноябре завершилась вничью. Открыл счет на 27-й минуте Эрлинг Холанд, а за 10 минут до финального свистка Трент Александер-Арнольд забил ответный мяч.

Ранее сообщалось, что четыре парагвайских игрока из РПЛ вызваны на поединок со сборной России.

Фото: globallookpress.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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