Клопп против Гвардиолы. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити»

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В главном противостоянии 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» будет принимать на «Энфилде» «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит 10 марта в 18:45 мск.



Команды идут в таблице АПЛ на втором и третьем местах, но каждая имеет возможность в случае победы сместить «Арсенал» с первой строчки. Подопечные Микеля Артеты свой матч провели накануне, выиграв дома у «Брентфорда» со счетом 2:1.



«Ливерпуль» в новом году проиграл только «канонирам», а «Ман Сити» за это время потерял два очка в поединке с «Челси».



Первая в нынешнем сезоне игра между командами в ноябре завершилась вничью. Открыл счет на 27-й минуте Эрлинг Холанд, а за 10 минут до финального свистка Трент Александер-Арнольд забил ответный мяч.



Ранее сообщалось, что четыре парагвайских игрока из РПЛ вызваны на поединок со сборной России.



Фото: globallookpress.com