«Бавария» размазала «Майнц». И сделала это не в первый раз

Сегодня, 12:50





«Бавария» выиграла у «Майнца» 8:1 в очередном туре Бундеслиги. Гарри Кейн оформил хет-трик и довел счет голам в сезоне до 30-ти. Занимающий второе место в бомбардирской гонке Серу Гирасси из «Штутгарта» отстает на девять мячей.



В этом матче был зафиксирован самый крупный счет в сезоне, но одержана не самая крупная победа. В конце октября подопечные Томаса Тухеля разгромили еще одного аутсайдера Бундеслиги - «Дармштадт 98» (8:0).



В это трудно поверить, учитывая разницу в классе, но матчи с «Майнцем» носят для баварцев принципиальный характер. За последние три года футболисты из столицы земли Рейнланд-Пфальц трижды выиграли дома у немецкого гранда. «Бавария» в ответ на «Альянц-Арене» старается отыграться за обидные поражения - с 2019 года мюнхенцы на своем стадионе три раза забивали по шесть мячей.



Ранее сообщалось, что 10 марта «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити».



Фото: msn.com