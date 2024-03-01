Спортивное обозрение

«Бавария» размазала «Майнц». И сделала это не в первый раз

Сегодня, 12:50


Бавария разгромила Майнц

«Бавария» выиграла у «Майнца» 8:1 в очередном туре Бундеслиги. Гарри Кейн оформил хет-трик и довел счет голам в сезоне до 30-ти. Занимающий второе место в бомбардирской гонке Серу Гирасси из «Штутгарта» отстает на девять мячей.

В этом матче был зафиксирован самый крупный счет в сезоне, но одержана не самая крупная победа. В конце октября подопечные Томаса Тухеля разгромили еще одного аутсайдера Бундеслиги - «Дармштадт 98» (8:0).

В это трудно поверить, учитывая разницу в классе, но матчи с «Майнцем» носят для баварцев принципиальный характер. За последние три года футболисты из столицы земли Рейнланд-Пфальц трижды выиграли дома у немецкого гранда. «Бавария» в ответ на «Альянц-Арене» старается отыграться за обидные поражения - с 2019 года мюнхенцы на своем стадионе три раза забивали по шесть мячей.

Ранее сообщалось, что 10 марта «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити».

Фото: msn.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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