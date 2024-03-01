Пол Гаскойн превратился из звезды в бездомного пьяницу

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Экс-полузащитник «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Лацио» и сборной Англии Пол Гаскойн превратился из обожаемого фанатами игрока в уставшего от жизни старика.



Сейчас футболист, который на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью, живет со своим менеджером Кэти Дэвис в ее доме на юге Англии.



«Раньше я был счастливым алкоголиком, а сейчас я грустный пьяница. Я никуда не выхожу и пью дома», — сказал 56-летний Гаскойн в интервью High Performance.



Ранее мы писали о том, как голкипер СССР Ринат Дасаев попал в символическую сборную вместе с Марадоной и Платини.