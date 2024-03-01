Спортивное обозрение

«Салават Юлаев» отправит в отставку Виктора Козлова

Сегодня, 22:09


Салават Юлаев

«Салават Юлаев» проиграл в шестом матче «Трактору» и уступил в серии со счетом 2-4.

Уфимская команда за два сезона под руководством Виктора Козлова показала очень хороший результат в регулярном чемпионате и два раза подряд провалилась в Кубке Гагарина. В прошлом году «СЮ» финишировал на втором месте в конференции и неожиданно для многих проиграл в 1/8 финала более слабому во всех отношениях «Адмиралу».

В этом сезоне уфимцы заняли третье место в «регулярке» и опять вылетели в первом раунде.

Для команды, которая становилась чемпионом в 2011-м и четыре раза играла в финале конференции, результат неудовлетворительный.

Наш прогноз: в ближайшее время руководство клуба объявит об отставке главного тренера.

Ранее сообщалось, в какие сроки пройдет второй этап плей-офф КХЛ.

Фото: khl.ru
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    Источник: Спортивное обозрение







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