«Салават Юлаев» отправит в отставку Виктора Козлова

Сегодня, 22:09





«Салават Юлаев» проиграл в шестом матче «Трактору» и уступил в серии со счетом 2-4.



Уфимская команда за два сезона под руководством Виктора Козлова показала очень хороший результат в регулярном чемпионате и два раза подряд провалилась в Кубке Гагарина. В прошлом году «СЮ» финишировал на втором месте в конференции и неожиданно для многих проиграл в 1/8 финала более слабому во всех отношениях «Адмиралу».



В этом сезоне уфимцы заняли третье место в «регулярке» и опять вылетели в первом раунде.



Для команды, которая становилась чемпионом в 2011-м и четыре раза играла в финале конференции, результат неудовлетворительный.



Наш прогноз: в ближайшее время руководство клуба объявит об отставке главного тренера.



Ранее сообщалось, в какие сроки пройдет второй этап плей-офф КХЛ.



Фото: khl.ru