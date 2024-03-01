Спортивное обозрение

«Факел» дважды в сезоне унизил «Спартак»

Вчера, 22:58


Спартак

Красно-белые в очередном туре первенства РПЛ уступили дома «Факелу» со счетом 0:2. Неделю назад подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью в Санкт-Петербурге.

Команда давно не показывала таких результатов в двух стартовых весенних турах. В последний раз спартаковцы набирали одно очко в марте в 2014-м.

Три интересных факта о противостоянии с «Факелом»:

- Первая игра в сезоне между клубами в октябре закончилась с таким же результатом.

- Год назад 11 марта матч в Москве завершился победой хозяев со счетом 3:2.

- «Спартак» впервые в российской истории проиграл воронежцам на своем поле.

Ранее мы писали о том, что золотые медали разыграют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

Фото: sport24.ru
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    Источник: Спортивное обозрение







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