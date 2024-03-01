«Факел» дважды в сезоне унизил «Спартак»

Красно-белые в очередном туре первенства РПЛ уступили дома «Факелу» со счетом 0:2. Неделю назад подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью в Санкт-Петербурге.
Команда давно не показывала таких результатов в двух стартовых весенних турах. В последний раз спартаковцы набирали одно очко в марте в 2014-м.
Три интересных факта о противостоянии с «Факелом»:
- Первая игра в сезоне между клубами в октябре закончилась с таким же результатом.
- Год назад 11 марта матч в Москве завершился победой хозяев со счетом 3:2.
- «Спартак» впервые в российской истории проиграл воронежцам на своем поле.
Ранее мы писали о том, что золотые медали разыграют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».
Фото: sport24.ru