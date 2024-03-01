В четырех топ-лигах Европы чемпионская интрига умерла

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До завершения топ-5 европейских чемпионатов осталось еще более двух месяцев, а в четырех из них чемпионская интрига умерла. Обладатели золотых медалей пока не названы, но все понимают, что это вопрос ближайшего времени.



В Италии «Интер» на 16 очков опережает в турнирной таблице идущий вторым «Милан». Подопечные Симоне Индзаги проиграли только один раз в сезоне и близки к завоеванию своего 20-го титула.



В Бундеслиге отрыв «Байера» от «Баварии» составляет 10 баллов и до конца чемпионата осталось провести девять туров. Такой же отрыв в Лиге 1. «ПСЖ» в трех последних матчах сыграл вничью, но и преследующие его «Брест» и «Монако» не отличаются стабильными результатами.



Самое маленькое отставание в Примере, где «Реал» опережает «Жирону» на семь баллов. Однако в Испании мало кто верит в то, что опытный Папа Карло даст возможность каталонским выскочкам приблизиться к себе..



Ранее сообщалось, что известный в прошлом полузащитник Пол Гаскойн превратился в бездомного пьяницу.



Фото: barcablaugranes.com