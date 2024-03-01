Спортивное обозрение

Победа Медведева над Кордой и сенсационный провал Джоковича

Сегодня, 09:16


Даниил Медведев

Российский теннисист одержал победу над Себастьяном Кордой в очередном раунде престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Медведев переиграл спортсмена из США в трех сетах - 6:4, 5:7, 6:3.

В 1/8 финала Даниил встретится с 32-летним болгарином Григором Димитровым, прошедший француза Адриана Маннарино.

Первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно уступил итальянцу Луке Нарди, который занимает 123-е место в мировом рейтинге. На данный момент серб стал автором главной сенсации в Индиан-Уэллсе.

Турнир в небольшом городе в Калифорнии завершится в воскресенье 17 марта. Год назад Медведев в финальном матче уступил Карлосу Алькарасу.

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Фото: globallookpress.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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