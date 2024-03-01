Спортивное обозрение

Карпин сменит Абаскаля в «Спартаке», но пока назначат Николича

Сегодня, 10:04


Гильермо Абаскаль

«Спартак» бурлит. Не успела завершиться история с арестом лидера команды Квинси Промеса, как на первый план вышли слухи об увольнении Гильермо Абаскаля.

В понедельник на информационные ленты хлынули новости о возможных преемниках испанского специалиста.

Sport24 передает, что команду возглавит наставник самарцев Игорь Осинькин. Журналист Иван Карпов утверждает, что Абаскаля сменит Станислав Черчесов. «Матч ТВ» уверен в переходе в стан красно-белых Валерия Карпина, который сейчас работает в «Ростове» и сборной России.

В шорт-листе также присутствуют нынешний тренер «Браги» Артур Жорже и Марко Николич, ненадолго засветившийся в «Локомотиве».

Наш прогноз: сейчас клуб временно возглавит Николич, а летом главным тренером красно-белых станет Валерий Карпин.

Ранее был объявлен состав национальной сборной на игры с Сербией и Парагваем.

Фото: AFP
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    Источник: Спортивное обозрение







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