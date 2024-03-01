ЦСКА и «Ростов» определят полуфиналиста Кубка России

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В ответном четвертьфинале Кубка России по футболу ЦСКА на ВЭБ Арене сыграет с «Ростовом». Встреча начнется в 20:15 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Первый матч в Ростову-на-Дону в конце ноября завершился вничью. В самом начале поединка мяч в свои ворота отправил защитник красно-синих Кирилл Набабкин, на 33-й минуте гол забил Антон Заболотный.



Этим вечером в Москве ожидается ясная погода и температура около нуля градусов.



После зимней паузы ростовчане одержали две победы, армейцы в двух играх набрали четыре очка.



Ранее Валерий Карпин назвал состав национальной сборной на предстоящие встречи с Сербией и Парагваем.



Фото: ФК Ростов