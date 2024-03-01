Игроки «Наполи» получат по 10 млн евро за победу над «Барселоной»

Сегодня, 11:45





В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «Наполи». Первая встреча в Италии три недели назад завершилась вничью 1:1.



За это время каталонцы одержали в Примере две победы над «Хетафе» и «Мальоркой», а также поделили очки в гостях с «Атлетиком». Неаполитанцы сыграли в Серии А четыре встречи, из которых стоит отметить выигрыш у «Ювентуса» и разгром в гостях «Сассуоло».



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хозяин «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выплатит каждому игроку команды по 10 млн евро в случае успеха в Испании. Напомним, два последних противостояния клубов на европейской арене завершились в пользу «Барселоны».



Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».



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