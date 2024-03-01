Спортивное обозрение

Никита Задоров: мне никогда не нравились российские игроки

Сегодня, 12:17


Никита Задоров

Защитник Никита Задоров, который начинал сезон в «Калгари» и в конце ноября был обменян в «Кэнакс» рассказал о том, что ему никогда не нравились российские хоккеисты, выступающие в НХЛ.

Был ли Павел Буре любимым игроком, когда я рос? Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне импонировал Стив Айзерман. Я был фанатом «Детройта». Тогда там была «Русская пятёрка», но моими кумирами были Стив Айзерман и Даррен Маккарти, – приводит слова Задорова Sportsnet.

В этом чемпионате хоккеист набрал 14 очков в 60-ти играх и заработал 91 минуту штрафа.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» может отправить в отставку главного тренера команды Виктора Козлова.

Фото: sportskeeda.com
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    Источник: Sportsnet







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