Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ-2024

Вчера, 22:35





В Кубке Гагарина остались восемь самых сильных команд нынешнего сезона. И впервые за много лет нас будет ждать не вечное противостояние СКА и ЦСКА, а более интересные пары.



С этого года КХЛ решила со второго раунда устроить перекрестный плей-офф. Раньше команды из двух конференций впервые играли между собой только в финале.



Четвертьфиналы



«Динамо» М - «Трактор»

«Авангард» - «Локомотив»



Матчи пройдут 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 марта.



«Металлург» - «Спартак»

СКА - «Автомобилист»



Игры состоятся 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта.



Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» отправит в отставку Виктора Козлова.