Спортивное обозрение

Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ-2024

Вчера, 22:35


Четвертьфиналы плей-офф КХЛ

В Кубке Гагарина остались восемь самых сильных команд нынешнего сезона. И впервые за много лет нас будет ждать не вечное противостояние СКА и ЦСКА, а более интересные пары.

С этого года КХЛ решила со второго раунда устроить перекрестный плей-офф. Раньше команды из двух конференций впервые играли между собой только в финале.

Четвертьфиналы

«Динамо» М - «Трактор»
«Авангард» - «Локомотив»

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 марта.

«Металлург» - «Спартак»
СКА - «Автомобилист»

Игры состоятся 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» отправит в отставку Виктора Козлова.
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    Источник: Спортивное обозрение







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